Gasperini: “Forte influenza per Hien. Lookman? È rientrato ieri, vedremo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato in vista dell’Inter :”Non abbiamo mai vinto a San Siro, contro di loro non ci siamo mai riusciti, c’è sempre una prima volta. L’Inter è una squadra molto forte, è una cosa che condividiamo con tante squadre. È una gara che arriva troppo presto, con tutte le vicissitudini, ma giochiamo una gara importante contro una squadra che ha vinto il campionato. Io dopo la partita di Torino ho detto che ci mancavano 13 giocatori dopo la finale di Dublino, questo non significa che abbiamo giocato in dieci, mi è sembrato di aver detto una cosa abbastanza chiara. Mi si può dire tutto tranne che sono in malafede”.

Su Hien: “99 su 100 non è utilizzabile domani, ha avuto una forte influenza. Godfrey? Vedremo”. E Lookman: “È rientrato ieri, ha fatto il primo allenamento, più tardi vedremo”. Spazio anche per Cuadrado: “Quando ti gioca contro ti dà molto fastidio, è stata una possibilità visto che era svincolato, ha grande voglia. Mi auguro veramente che possa trovare la continuità, l’ho trovato bene fisicamente”.

Foto: Twitter Atalanta