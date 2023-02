Gasperini: “Forse la nostra miglior partita in stagione. Non ci siamo tirati indietro per la Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha così commentato la vittoria per 2-0 sulla Lazio: “La nostra partita più bella della stagione? Probabilmente sì, considerando il valore dell’avversario e la partita che abbiamo fatto. È una di quelle gare che possono darti grande fiducia, contro un avversario che ci aveva portato a fare una delle nostre peggiori partite all’andata. Champions? Non ci siamo mai tirati indietro. Quando arriveremo a dieci giornate dalla fine e saremo ancora lì… Sarebbe un traguardo straordinario, ma è straordinario già quello che stanno facendo i ragazzi adesso”.

Poi ha proseguito parlando di Hojlund: “Assolutamente sì: ha margini notevoli, energia, intensità e qualità tecniche. Crescerà e migliorerà ancora, ma non possiamo mettere solo lui sotto i riflettori questa sera. Anche in difesa sono stati bravissimi, compresi i subentrati”.

Infine: “Siamo cambiati molto e abbiamo caratteristiche diverse: Gomez e Ilicic avevano un tasso tecnico straordinario, catalizzavano il nostro gioco e gli altri gli ruotavano intorno. Questa è una squadra che dev’essere più corale, ma ha anche caratteristiche di velocità che prima non aveva. Stasera ha fatto molto bene anche Ederson, è stata una delle sue migliori partite. Più in generale è stata una delle nostre migliori gare: anche la Lazio stava giocando molto bene, è stata una bellissima partita”.



Foto: Twitter Atalanta