Gasperini: “Fonseca e l’arbitro? Il suo è un tentativo di non parlare della partita”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan, dove ha risposto alle parole di Fonseca che si era lamentato dell’arbitraggio.

Queste le sue parole: “C’è il tentativo di parlare di altro e non della partita. Io non ho avuto questa sensazione, il gol di CDK è stato splendido, è andato altissimo. Non ricordo altri episodi contestati, se non qualche rimessa laterale. Io sono straconvinto che abbiamo meritato la vittoria e siamo anche molto felici di questo”.

Foto: sito Atalanta