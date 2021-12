Gasperini: “Felice per i 38 punti. Zapata? Speriamo non sia grave, ma qualcosa ha”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così dopo il pareggio contro il Genoa a Marassi: “Sono felice per i 38 punti, è un record per la mia gestione e per l’Atalanta. Sono rammaricato perché abbiamo portato a casa solo un punto in due partite, ma globalmente dobbiamo essere soddisfatti”.

Come si migliora ancora questa Atalanta?

“Ci sono tanti aspetti da considerare, non è semplice. L’unità sta proprio nel porsi sempre delle domande, nel chiedersi cosa fare per migliorarsi. Non bisogna pensare di essere troppo bravi o troppo in alto, sennò diventa presunzione. Si cerca di migliorare il materiale umano che abbiamo, non so cosa il mercato possa offrire ma io devo fare questo: migliorare ciò che ho e magari consigliare qualcosa sul mercato”.

Come sta Duvan Zapata?

“Ha avuto un risentimento all’adduttore, speriamo non sia grave ma se è uscito qualcosa ha. Su questo campo ci è mancato il suo riferimento fisico, solo con palleggiatori è stato più difficile”. Foto: Twitter Atalanta