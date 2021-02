Gasperini: “Faremo il massimo contro il Torino, ma la priorità è la Coppa Italia”

Gian Piero Gasperini ha parlato così nella sua conferenza stampa di vigilia della gara contro il Torino: “La partita di mercoledì assume un’importanza notevole, puoi raggiungere una finale di coppa Italia. La priorità è la semifinale. Domani giochiamo contro il Torino, cercheremo di fare il massimo”.

Hateboer come sta?

“Ha un problema per via di una frattura vecchia, sono quelle cose che vanno avanti bisogna fare un intervento. Poi se riesce a risolvere così bene, ma c’è un’incertezza sui tempi di recupero. Ha una microfrattura, ha messo male il piede a Milano, ma è difficile. Dipende dalla sintomatologia”.