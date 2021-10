Gasperini: “Faccio fatica a capire il VAR. Demiral potrebbe esserci, con Toloi serve prudenza”

Giampiero Gasperini si prepara per la sfida di domani contro la Lazio. L’allenatore dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole: “C’è un problema più serio, in questo calcio faccio fatica a capire i falli di mano, il VAR, i contrasti, eppure sono dentro il calcio da tanti anni. Non lo capisco io, non lo capiscono i giocatori, non lo capisce il pubblico. In troppe partite succedono imprevisti, ma soprattutto non c’è chiarezza. In tribuna, se mi scappa una parola, non ne pago le conseguenze. Ci dicono: ‘Basta star zitti’. Ma secondo me è giusto tirar fuori il problema. Poi si si può far finta di niente, ma non si risolve niente“.

L’allenatore ha aggiornato sulle condizioni di Demiral e Toloi: “Demiral potrebbe rientrare, per Toloi la situazione si è rallentata un po’, serve più prudenza. Non sarà facile né per domani, né per martedì“. Le parole sulla Lazio: “Ho visto una squadra che sta crescendo, rimane una buona squadra, con dei principi di gioco diversi. Il campionato è difficile per tutti, poi ci sono le coppe, tante partite possono creare dei problemi. Giochiamo contro una rivale di valore“.

Foto: Twitter Atalanta