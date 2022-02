Gasperini: “Europa League prestigiosa. Olympiacos squadra duttile e di valore”

L’Atalanta torna in Europa League a distanza di un paio di stagioni. Lo farà domani contro l’Olympiacos per l’andata del turno che consentirà l’accesso agli ottavi di finale. Gasperini è intervenuto in conferenza: “È sempre una partita europea, anche se non è la Champions League. Ma quando va avanti questa manifestazione diventa molto prestigiosa e incontri squadre molto forti. Giocare tre anni in Champions ha abituato un po’ troppo bene (ride, ndr), ma la Champions ci ha dato esperienza“.

Sulle possibilità di vittoria del trofeo:“Non credo sia corretto parlarne da parte nostro, ci sono squadre di grande blasone, in Italia ci sono tante squadre che non riescono ad entrare in Europa, noi siamo dentro questa competizione, vi accorgerete domani che sarà una gara di grande valore, incontriamo una squadra prima nel suo campionato, vogliamo misurarci per capire il nostro livello e per migliorarci, ma non possiamo avere come obiettivo la vittoria dell’Europa League“.

Sull’Olympiacos: “Non la devo presentare io, è una squadra che domina il campionato e non perde mai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale“.

Malinovskyi è stato il protagonista della gara contro la Juventus, ma Gasp avverte: “Malinovskyi ha fatto un grande spezzone di partita con la Juventus, ma arriva da partite non altrettanto buone, ma tutti sono giocatori molto importanti, faccio dati, ma faccio fatica a fare delle classifiche“.

Sugli infortunati: “La situazione di Zapata è abbastanza nota, i tempi saranno molto lunghi. Palomino e Miranchuk? Non recupereranno a breve termine, siamo quelli di domenica scorsa, speriamo di non perdere nessuno. Muriel sta bene“.

