Gasperini e Ronaldo usciti dal campo abbracciati a fine primo tempo

L’Atalanta è sull’1-1 all’intervallo della sfida con il Manchester United al Gewiss Stadium a Bergamo. A Ilicic ha riposto nei secondi finali Cristiano Ronaldo, al suo ritorno in Italia dopo l’addio alla Juve ad agosto.

Ronaldo è uscito dal campo abbracciato con Gasperini, entrambi sorridenti. Il portoghese aveva postato sui social, ieri, il suo affetto per l’Italia e la sua gioia di tornare a giocare nel Bel Paese. Lo stesso Gasp aveva detto parole d’elogio per CR7, affermando come il suo addio alla Serie A era stato un duro colpo per tutto il calcio italiano.

Foto: Twitter United