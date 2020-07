Gasperini: “E’ difficile fare ora valutazioni sul PSG, si deve fare sempre meglio”

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini nel post partita contro il Brescia, ai microfoni di Sky Sport si è soffermato sul prossimo match di Champions League contro il PSG. Queste le parole del tecnico bergamasco: “Chi arriva meglio alla sfida? E’ difficile fare adesso queste valutazioni, non so se sia necessario giocare tredici partite come noi per poi giocarci la Champions o solo due gare come loro e arrivare al match. Saranno due squadre preparate al meglio, sono entrambi squadre di livello che sanno come arrivare a un appuntamento così importante. Quando giochi contro questo tipo di squadre devi farlo al meglio, devi avere qualche attenzione in più e devi esprimerti di squadra cercando di fare gol perché loro prima o poi il gol lo fanno”.

Foto: profilo twitter Atalanta