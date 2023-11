Gasperini: “Due risultati su tre? Non possiamo pensare di non giocare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato alla vigilia della sfida contro lo Sporting Lisbona: “Non possiamo pensare di non giocare una partita soltanto per i due risultati su tre, dobbiamo essere bravi a interpretare la gara per quelle che sono le nostre caratteristiche. Per me rimane importante quella che sarà la prestazione, la capacità di misurarci con queste squadre. Penso che ogni partita sia diversa, andrà valutata in campo. È chiaro che abbiamo un obiettivo che possiamo raccogliere, quello di andare direttamente agli ottavi. All’inizio dei gironi lo Sporting era la squadra più accreditata, ora si parte dallo 0-0″.

Sulla gara contro il Napoli: “Il calcio è così, è un momento equilibrato su tutti i livelli. È chiaro che in quel tipo di partite gli episodi diventano determinanti, noi dobbiamo portare questi episodi dalla nostra parte. Qualche volta abbiamo raccolto un po’ troppo poco rispetto alla prestazione fatta, dobbiamo essere bravi a spostare gli episodi”.

Sull’importanza del primo posto: “Per noi è importante arrivare primi nel girone perché così fino a marzo si può pensare solo al campionato. Ci darebbe due-tre mesi per avere tutti i giocatori a disposizione, mi riferisco a Scamacca, De Ketelaere, al recupero di Touré: sono giocatori su cui puntiamo molto”.

Sulle parole di Amorim: “Tutti quanti i giocatori possono essere importanti in questo tipo di gare. Domani si affrontano Atalanta e Sporting, due squadre molto importanti. Speriamo di creare un po’ di confusione tattica, ma coi video e il materiale penso che Amorim sa benissimo come gioca l’Atalanta”.

Sulle differenze tra l’Atalanta in campionato ed Europa League: “No, non c’è differenza. Devo dire che anche queste partite che abbiamo giocato con Inter e Napoli a me la squadra ha soddisfatto, la nostra è una squadra che ha dimostrato di star bene anche sotto l’aspetto mentale. Non aver vinto ti toglie un po’ di entusiasmo, ma si gioca ogni tre giorni e hai tempo per ripartire”.

Foto: Twitter Atalanta