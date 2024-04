Gasperini: “Dopo il risultato dell’andata abbiamo delle chance di qualificarci”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Europa League con il Liverpool, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, in conferenza stampa:

“Sarà fondamentale per tutti quanti i giocatori che scenderanno in campo essere determinanti, chiaramente ognuno nel proprio ruolo. Siamo in un ottimo momento, poi il risultato può cambiare il giudizio. Una settimana fa è chiaro che non eravamo favoriti di sicuro, adesso dopo questo risultato abbiamo delle chance, ma ci tengo a sottolineare che non stiamo lasciando niente tra campionato e coppe. Abbiamo un grande entusiasmo, un grande spirito e anche della qualità visto che riusciamo a realizzare dei gol, tutto questo ci porta ad affrontare questo ultimo mese con questo spirito”.

Foto: Twitter Atalanta