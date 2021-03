Gasperini: “Domani fondamentale vedere il nostro atteggiamento contro grandi squadre. Inter prima con merito”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Domani il match ci può dire molto sulle nostre condizioni. Incontriamo una squadra meritatamente prima in classifica, hanno cambiato marcia nelle ultime settimane. È sicuramente la candidata per vincere il campionato, ma ci sono 13 giornate”.

Sulla classifica: “Noi facciamo un campionato su di noi, non per fare favori o dare dispiaceri. Domani giocheremo contro la prima in classifica, è una gara fondamentale per l’Atalanta per vedere come giochiamo al cospetto di queste squadre. Chiaro che se hai un buon atteggiamento a San Siro puoi avere maggiore fiducia”.

Foto: Twitter Atalanta