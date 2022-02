Gasperini: “Dobbiamo fare un filotto di vittorie e migliorarci soprattutto in casa”

Prima del match tra Atalanta e Cagliari, il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “In questo momento la stagione diventa importante e le sfide sono decisive. Trend in casa? Sicuramente è vero che ci mancano dei punti e ci potevano dare una classifica migliore, il nostro obiettivo nel girone di ritorno migliorare le nostre prestazioni casalinghe. La vittoria del Milan riapre la classifica? Conta per noi vincere oggi, noi in questo momento dobbiamo cercare di fare una striscia forte che ci permette di stare in posizioni molto alte. La sosta? Sono state due settimane atipiche, abbiamo avuto la possibilità di migliorare diversi elementi e poter affrontare queste sfide ravvicinate con tutto l’organico al completo. Serie A? E’ aperto un po’ a tutte le squadre, con i tre punti c’è possibilità per tutti di cambiare le sorti però come ho detto prima, noi dobbiamo pensare al nostro percorso”.

Foto: Twitter Atalanta