Gasperini: “Dittatore? Parole enfatizzate, abbiamo dato fastidio a tanti”

Lunga intervista concessa al Secolo XIX da parte dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che tra i tanti temi trattati ha parlato anche della bufera in cui è stato coinvolto poche settimane fa, quando alcuni suoi ex giocatori lo avevano criticato per i modi di allenare: “Sono state parole enfatizzate dal punto di vista mediatico. Come Atalanta abbiamo dato fastidio in questi anni, lo stesso mi era successo al Genoa: in entrambi i casi abbiamo subito attacchi dall’esterno. Poi ci sta che qualche giocatore andato via non sia contento. Ma conta il parere dei tanti”.

Poi spazio al Genoa: “Se ci sono stati contatti in questi anni? No, anche perché io sono legato all’Atalanta e negli anni scorsi il club rossoblù era scivolato in Serie B. Però resta la nostalgia per quegli anni belli che abbiamo vissuto, abbiamo fatto grandi cose in quel periodo. E resta anche il senso di una incompiuta. Perché abbiamo sfiorato la Champions e poi la seconda volta siamo andati in Europa ma non abbiamo avuto la possibilità di partecipare. Se l’avessimo giocata magari la storia sarebbe cambiata. Quindi chissà, per il futuro non si sa mai, magari se ne potrà riparlare…”.

Foto: Twitter Atalanta