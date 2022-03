Gasperini diserta le interviste. Marino: “Preferisce non parlare”

Non ci sarà nessuna dichiarazione di Gian Piero Gasperini al termine della sconfitta della sua Atalanta a Roma. Il tecnico continua a non parlare, dopo le polemiche arbitrali delle settimane scorse. Così il dg Umberto Marino a Dazn ha spiegato: “È una sua scelta, preferisce non parlare”.

FOTO: Twitter Atalanta