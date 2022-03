Gasperini: “Dimentichiamo l’andata, ora abbiamo un piccolo vantaggio. Campionato? Non sono deluso”

Domani ritorno degli ottavi di Europa League. L’Atalanta sarà impegnata a Leverkusen per difendere la vittoria della gara d’andata. Così Gasperini in conferenza stampa: “Questo è un ottavo di finale, ancora è presto pensare di vincere l’Europa League. Dobbiamo prima di tutto cercare di superare questo turno, strada facendo, se sarà possibile, ci proveremo. A Bergamo è stata una gara molto bella. Poi è vero che siamo passati da un potenziale risultato migliore ad avere preso il gol del 3-2. Questa è l’Europa, ti dà la dimostrazione di come le squadre siano tutte pericolose. Noi dobbiamo dimenticare la gara dell’andata, sapere di avere un piccolo vantaggio dovuto ai risultati. L’importante è fare risultato, la gara deve essere giocata nei novanta minuti, se serve nei centoventi. Il Bayer l’ho visto giocare con due attaccanti, con tre difensori, squadra preparata e molto duttile. Per noi sarà importante reggere la loro capacità offensiva che, abbiamo visto a Bergamo, è di qualità. Campionato? Non sono così deluso, è difficile, è equilibrato. La posizione è di prestigio e di assoluto valore”.

FOTO: Twitter Atalanta