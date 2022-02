Gasperini: “Diamo per scontate troppe cose. Serve maggiore umiltà. Zapata? Domani valutiamo”

L’Atalanta perde in casa 2-1 contro il Cagliari. Una sola vittoria nelle ultime 6 per i bergamaschi, che ora vedono la Champions sotto attacco dalle rivali indietro, Juve su tutte.

A commentare a Dazn, la sconfitta con il Cagliari, Gian Piero Gasperini, che ha così analizzato la sconfitta: “Come sta Zapata? Non so, è presto. Domani vedremo, lui è scivolato e nel rialzarsi ha sentito riacutizzare”.

Poca lucidità: “Noi abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo giocato ad una metà campo ma costruendo male, con mediocre qualità, con il Cagliari che non ci impensieriva. Abbiamo fatto troppo poco. Nel secondo tempo, con l’espulsione di Musso, abbiamo perso misure e distanze ma abbiamo dimostrato di avere problemi in diversi ruoli. Dobbiamo rimettere la testa a posto e ricostruire il nostro campionato. Quella di oggi è stata una squadra brutta. Nel finale è saltato tutto, ma non siamo stati capaci nemmeno di fare qualcosa. Nel primo tempo avevamo la partita in mano ma abbiamo mostrato troppa pochezza”.

Le non vittorie in casa: “In casa ci sono partite come oggi, dove le partite sono chiuse e devi superare le barriere. Lo abbiamo fatto con poca qualità e con tanti errori, dobbiamo ricompattare il tutto. Questa partita ci ha scoperto difficoltà eccessive, dobbiamo riprendere serenità e pensare meno alla classifica”.

Sul momento nero: “Bisogna fare qualcosa di più, di meglio. Ci sono state altre cose che sono mancate. Sono difficoltà che abbiamo, dobbiamo essere coscienti. Possiamo migliorare nel passaggio e nelle posizioni, non siamo stati di livello. Quella di oggi è una brutta prestazione, ma non per atteggiamento. Abbiamo rimontato, corso, non ci sono problemi se non sulla qualità. Rimanere in 10 compromette le partite, facciamo troppe frittate e in troppe partite”.

Appagamento? “Non è appagamento, perché sono tutti ragazzi che lavorano e ci tengono molto. Però per stare a certi livelli vanno fatte ottime prestazioni sul piano qualitativo. Diamo un po’ per scontato certe cose”.

