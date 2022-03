Gasperini: “Diamo merito al Genoa. Boga? Ha bisogno di tempo per trovare la condizione migliore”

Gian Piero Gasperini analizza così il pareggio ottenuto dalla sua Atalanta, oggi pomeriggio, contro il Genoa a Dazn: “Alla fine il pareggio è giusto. Noi abbiamo avuto qualche occasione in più, ma il Genoa ci ha aggredito e ci ha dato fastidio. La partita è stata difficile perché abbiamo affrontato una squadra che col suo modo di giocare complica la vita a tutti. Sul gioco aereo abbiamo fatto bene in difesa, meno un mediana e in attacco. Dobbiamo accettare questo punto. Le prestazioni dipendono anche dall’avversario che incontri. Dobbiamo dare merito al Genoa. Boga? Vive di spunti, ha provato a farne anche stasera ma manca un po’ di continuità di inserimento. Ha bisogno di tempo per trovare la condizione migliore ma per noi resta utile”.

FOTO: Twitter Atalanta