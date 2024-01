Gasperini: “Di Bello è un maleducato, non ha neanche salutato. Il VAR? Mezzo straordinario ma sta diventando una guerra”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Milan in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “C’è poco da dire sull’episodio della mia espulsione, il VAR è un mezzo straordinario ma qui sta diventando una guerra. Non si capisce più chi arbitra, è un problema grosso. Io ho chiesto all’arbitro di andare al monitor. Di Bello è un gran maleducato, ma io cancello sempre tutto. Prima della partita non mi ha neanche salutato, non è obbligato a farlo ma è un gran maleducato. C’è una grande casistica contro l’Atalanta, ma io azzero sempre e per me possono venire tutti ad arbitrarci, non ho mai fatto richieste e non ne farò su chi mandare ad arbitrarci o meno”.

Coppa Italia obiettivo concreto? “Lo scudetto e la Champions non sono obiettivi alla portata dell’Atalanta, mentre in Coppa Italia se si incastrano le dinamiche si può arrivare anche in finale già raggiunta due volte negli scorsi anni. Vittorie come queste sono un po’ come vincere delle coppe per noi. Vincere a Milano è un motivo di grande prestigio”.

Cosa è cambiato in questa stagione? “La squadra è diversa, è rimasto De Roon, gli altri sono tutti in panchina. Abbiamo altre caratteristiche, abbiamo cambiato molto inserendo tanti giovani anche se il nucleo di centrocampo e difesa è molto solido. Sappiamo affrontare tutti tatticamente, stando bene in campo, per questo motivo penso che abbiamo tanto margine di crescita, soprattutto se riusciamo a valorizzare i nostri attaccanti”.

Foto: twitter Atalanta