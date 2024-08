Gasperini: “Devo molto a Koopmeiners e Lookman. È una follia di chi permette ancora queste situazioni”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato di Ademola Lookman e Teun Koopmeiners: “Devo molto a Koopmeiners e Lookman, con me hanno avuto un rapporto di grande sincerità. Dispiace per la situazione in un momento in cui è iniziato il campionato. La cosa negativa è che queste situazioni nascono con il campionato in corso. A nessuno piacciono queste situazioni. A luglio non avrebbero creato questi tipi di problemi. Il calcio è uno sport d’intrattenimento e spettacolo e dobbiamo farlo per la gente. Questa è una follia di chi permette ancora queste situazioni, altrimenti sarebbero state risolte e le squadre erano tutte definite prima del campionato. In quel caso avremmo potuto presentarci al via della stagione con i tifosi che sanno che squadra vanno a vedere. Si tratta veramente di qualcosa di strano”.

Foto: Twitter Atalanta