Gasperini: “De Rossi? Sono sorpreso, è colpa di un mercato assurdo”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato anche dell’esonero di questa mattina di Daniele De Rossi: “Sono sorpreso per la questione De Rossi, mi dispiace per lui. Le difficoltà sono dettate da un mercato che ha date assurde e mette in difficoltà gli allenatori. Non è semplice buttare dentro i nuovi acquisti, non funziona così. Devono esserci caratteristiche che si sposano insieme. La stagione è iniziata in modo strano. De Rossi mi piace molto sia come allenatore che come giovane emergente forte”.

Foto: Twitter Atalanta