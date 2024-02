Gasperini: “De Ketelaere straordinario e crescerà ancora. Carnesecchi fondamentale”

Gian Piero Gasperini ha commentato a DAZN la bella vittoria dell’Atalanta in casa del Genoa. “Alla fine il risultato è un po’ largo, ma abbiamo fatto la nostra partita. All’inizio del secondo tempo merito del Genoa che gioca con grande cuore e con grande gamba, qualcuno ha pagato un po’ di fatica ed era meno brillante. Poi con i cambi siamo riusciti a tornare in vantaggio con quel gran gol di Koopmeiners, potevamo chiuderla prima ma anche loro hanno avuto l’occasione del 2-2. De Ketelaere? Lui nel primo tempo è stato bravo, straordinario, a parte il gol che è stato molto bello. È la dimostrazione che il ragazzo c’è, sono convinto che crescerà ancora perché ha tutti i numeri per poterlo fare. Il gol di Koopmeiners è stato importantissimo perché il Genoa aveva pareggiato e aveva ritrovato energie, da quel momento in avanti abbiamo avuto tanti spazi. Il gol darà una bella iniezione di fiducia a El Bilal Touré, ha avuto due operazioni consecutive, ha ritrovato il sorriso ma non era una situazione facile per lui. Il fatto che sia tornato è un bel segnale. Carnesecchi fondamentale, è quanto voglio da lui, ha la capacità di leggere le traiettorie, con le sue uscite ha tolto tante castagne dal fuoco”.

Foto: Twitter Atalanta