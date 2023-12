Gasperini: “De Ketelaere sta crescendo tanto, domani avrà tante motivazioni. Mercato? Penso al presente e a finire bene dicembre”

Gian Piero Gasperini, allenatotore dell’Atalanta, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione della gara con il Milan.

Queste le sue parole: “I tanti infortuni? Infortuni sono giocatori come Touré, Palomino e Toloi, che sono cronici. Gli altri tipi di infortuni sono nella regola, Kolasinac ha una distorsione alla caviglia, ma ha fatto una serie di partite incredibili. Djimsiti potrebbe rientrare, farà un test: partiamo già da qualche infortunio cronico, ma non mi sembra ci siano stati tanti infortuni, anzi siamo stati fortunati che per tanto tempo non ne abbiamo avuti”.

Sul mercato: “In questo momento penso al presente, di mercato parlo a luglio e agosto. Personalmente penso che le squadre si facciano a luglio. Il fatto che l’Atalanta sia attenta è una cosa positiva”.

Lunedì ha detto che bisognava confrontarsi e capire qualcosa. “Secondo me lunedì c’era un po’ di stanchezza, questa squadra ha fatto sempre le sue prestazioni. Adesso è un momento che abbiamo qualche problema, dobbiamo tutti riuscire a dare un po’ di più. I giocatori sono chiamati a dare una mano, quando ci sono queste situazioni bisogna dare sempre qualcosa in più”

Difesa a quattro? “Può essere un’opzione, è difficile sbagliare. La prima cosa dobbiamo capire se Djimsiti gioca, poi capiremo”.

Per De Ketelaere non sarà una partita qualunque. “Ha fatto una discreta partita lunedì, è un ragazzo che sta dando delle buone risposte. La sua crescita è costante, essendo un ex avrà delle motivazioni molto alte”.

Cosa pensa di Pioli? “Parlano i risultati, ha sempre dato un’impronta particolare. Ha vinto un campionato straordinario, lì è stato sicuramente il punto più alto”.

Koopmeiners anima emotiva della squadra, anche a Torino? “L’impegno non è mai mancato a nessuno, sia a lui che Ederson, de Roon, Scalvini, Ruggeri, Lookman… tutti hanno composto un gruppo che ha avuto grande continuità. Ma anche altri hanno dato il loro contributo, in questo momento ci serve continuità anche da qualche altro giocatore, altrimenti per una squadra che fa le coppe e il campionato diventa poi difficile. Non è la prima volta che alla terza partita arriviamo un po’ in debito, anche se numericamente ci siamo”.

