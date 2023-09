Gasperini: “De Ketelaere simile a Ilicic. Holm da recuperare, Bakker ha qualche problema di inserimento”

Ai microfoni di Sky, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così al termine della gara giocata e vinta a Bergamo contro il Rakow, partendo dalla prestazione di De Ketelaere: “E’ vero, c’è una somiglianza con Josip. Lui è un ragazzo giovane, ha 21-22 anni, ha grandi margini di miglioramento. Sono molto contento dell’atteggiamento, del carattere di questo ragazzo: quando stanno bene fisicamente questi ragazzi così alti fanno bene, altrimenti sembrano indolenti. Ha grandi margini come dicevo, parte da una bella base. Nella ripresa ha giocato da punta centrale, in questa emergenza lo può fare bene. Ha trovato una nuova risorsa davanti? Con Tourè e Scamacca abbiamo un altro potenziale, perdendo due giocatori così ora siamo abbastanza corti in un reparto dove puntavamo molto”.

Poi ha proseguito: “Questo è un gruppo forte che ha saputo reagire alle difficoltà, in Europa le partite non sono mai facili.. Gli esterni? Holm stiamo cercando di recuperarlo ma è fermo da tantissimo, ne abbiamo tanti. Bakker ha qualche problema di inserimento, c’è anche Zortea ma al momento Ruggeri e Zappacosta sono i più affidabili”.

Foto: Twitter Atalanta