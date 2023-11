Gasperini: “De Ketelaere ha un infortunio non grave. Non cambio portiere per la coppa”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky in vista della gara con lo Sturm Graz.

Queste le sue parole: “La matematica non è un’opinione, domani è una partita importante. Speriamo di fare un buon risultato e che la sfida con lo Sporting diventi determinante”.

Come vi approcciate con i tanti assenti? “Nessuno è un infortunio grave. Però quando hai partite così ravvicinate, tre-quattro giorni non sono sufficienti per recuperare. Questo però vale per quasi tutte le squadre, a noi non era toccato. Siamo in emergenza, cerchiamo di superarla bene”.

De Ketelaere però ha un problema al legamento. “Sì ma è un collaterale. Infortunio abbastanza comune e banale nel calcio, ce ne sono di più seri

Come ha reagito alla sconfitta con l’Inter? “Abbiamo fatto una prestazione per cui ci auguravamo di fare almeno un punto. Non è stato così, mettiamo la testa sull’Europa League. Tutta la nostra attenzione va a questa gara”.

Giocherà Muriel? Farà turnover in porta? “Non credo sarebbe giusto cambiare adesso il portiere, meglio in altre partite come fatto fino ad adesso. Muriel ha sempre giocato nelle ultime, per noi è una risorsa”.

Soddisfatto di Scamacca? “Se in attacco riusciamo ad avere un terminale come lui si sta dimostrando e possa diventare, il nostro valore cresce. Davanti è dove si raccolgono maggiori frutti, ma abbiamo anche Lookman, Muriel, lo stesso De Ketelaere. Tutta la squadra di recente ha fatto ottime prestazioni, ma ci serve continuità e di ripeterci su più gare”.

Cosa non ripetere dell’andata? “Alla partenza abbiamo trovato difficoltà, anche perché in Europa incontri certe squadre di vertice. Loro sono giovani, abbiamo avuto un calo di convinzione quando avevamo la gara in mano. E invece è bastato un episodio e abbiamo pareggiato una partita che era da vincere. Ci sarà bisogno di un’Atalanta molto attenta e concentrata”.

Foto: twitter Atalanta