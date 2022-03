Gasperini: “Davanti viaggiano forte, non riusciamo a tenere il ritmo. Ci sono ancora tanti punti”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Genoa : “È presto per parlare di obiettivi, ma noi dobbiamo ancora recuperare una partita, vedremo quando verrà giocata, sarà un campionato che si giocherà punto a punto fino alla fine, dobbiamo pensare al nostro percorso. Diamo sempre molto, cercheremo di fare il massimo per fare più punti possibili. Ci sono anche gli avversari, sarà un girone di ritorno davvero complicato e difficile. Per l’Atalanta ci sono tutti gli obiettivi che si possono ottenere, ci sono ancora tanti punti. Giovedì è stata una partita dispendiosa, poi ci sono degli highlander che hanno giocato molto. Era giusto dare la possibilità a chi non ha giocato giovedì, è comunque un gruppo che lavora, non sono dispiaciuto per la prestazione. Potevamo giocare meglio tecnicamente. Quelle davanti viaggiano forte, ma lo sapevamo. In questo momento non riusciamo a tenere quel ritmo, bisogna vedere se saremo capaci di ripetere quanto fatto nel girone d’andata, le gare sono molto più combattute, dobbiamo giocare partita dopo partita. Dobbiamo dare il massimo, hanno perso punti un po’ tutte le squadre, da questo match la squadra ne esce a testa alta, con la maglia sudata”.

FOTO: Twitter Atalanta