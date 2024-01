Gasperini: “Con l’Udinese gara difficile. Mercato? La squadra è definita, al massimo qualche innesto dall’Under 23”

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha analizzato la partita che attende la sua Atalanta alla vigilia della sfida contro l’Udinese: “Spero che questa scia continui, non è una partita saltata che può cambiare la situazione di un periodo sicuramente di crescita da parte di tutti. È chiaro che vogliamo ripartire con la stessa energia e convinzione. Loro hanno dei valori e una classifica che non rispecchia il valore della squadra, sarebbe un grande regalo di compleanno vincere questo tipo di partite, sono gare difficili”. Sul mercato: “La nostra rosa è sicuramente completissima. La squadra è abbastanza definita, non penso che possano arrivare giocatori. Semmai ci poteva essere l’occasione di inserire giocatori di prospettiva, anche per l’Under 23. Tutte la partite sono difficili, dobbiamo sfruttare questa spinta che ci può far fare il salto di qualità”. Infine si è soffermato sui singoli: “Scamacca ha lavorato bene, in questo momento la sua qualità da migliorare è quella di aumentare il dinamismo. L’inserimento di Kolasinac è stato importantissimo, adesso vedremo la crescita di Ruggeri e Holm che fanno entrambe le fasi. Tourè? È la seconda settimana che si allena con noi , credo che dal punto di vista fisico mi dia buone sensazioni. Purtroppo l’altro giorno facendo una partita tra di noi abbiamo perso due giocatori, Koopmeiners e Hien, che sono molto importanti, mi dispiace”.

Foto: Twitter Atalanta