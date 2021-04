Gasperini: “Complimenti grandiosi ai miei ragazzi. Possiamo battere anche la Juve”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Gian Piero Gasperini, per analizzare la prestazione dell’Atalanta dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus. Queste le parole del tecnico della Dea: “Aver vinto oggi significa che possiamo battere la Juventus. Non posso che fare i complimenti a questa squadra, abbiamo battuto una Juve forte che non era in difficoltà ma è forte. Aver vinto a fatica, ma tutto sommato in modo giustificato, ci dà grande forza”.

Foto: Facebook atalanta