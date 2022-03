Gasperini: “Commovente quanto sta facendo Malinovskyi. Bellissima la sua amicizia con Miranchuk”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo il successo sul Bayer Leverskusen, parlando anche di Malinovskyi e Miranchuk, che stanno soffrendo per la guerra.

Queste le sue parole: “Malinovskyi? Commovente quello che fa, quello che vive, quello che sta facendo con sua moglie e tutta quanta la squadra. Noi passiamo molto tempo a guardare quello che succede, a me personalmente questa cosa mi ha scosso più del Covid. Che pure a Bergamo è stato avvertito come sapete in modo importante. Ha dei parenti, ha degli amici ma noi siamo anche tanto vicini a Miranchuk. E’ straordinari questa amicizia che hanno, è quasi imbarazzato per questa situazione e merita altrettanto rispetto perché contano le persone rispetto alla bandiere che rappresentano”.

Foto: Twitter Atalanta