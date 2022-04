Gasperini: “Col Napoli errori clamorosi per mancanza d’attenzione. La squadra è concentrata un po’ più sull’Europa”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è stato intervistato da Sky alla vigilia della sfida al Lipsia di Europa League. Questo il suo pensiero: “Siamo pronti ad affrontare questo quarto conto una squadra forte che sta facendo bene. Per noi è una grande opportunità e vogliamo giocarcela al meglio. È mancato poco alla semifinale di Champions contro di loro due anni fa, è vero, giusto due minuti contro il PSG. Domani c’è una partita molto importante e prestigiosa, se davvero riuscissimo a superarli potremmo andare molto lontani. Noi però non vogliamo rinunciare a niente, anche domenica abbiamo fatto una prestazione che lascia ben sperare per il finale di stagione. Squadra concentrata più sull’Europa? Un pochino sì, soprattutto domenica. Abbiamo fatto un paio di errori clamorosi e concesso due gol evitabili su calci da fermo per mancanza di attenzione, la dovremo avere domani. Il Lipsia è una società forte e potente, domani lo stadio sarà pieno, Tedesco è un bravo allenatore che sta facendo cose importanti”.

FOTO: Twitter Atalanta