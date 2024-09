Gasperini: “Ci siamo spenti piano piano, ho visto gente svuotata di energie”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Como: “Abbiamo fatto una buona partita all’inizio ma piano piano ci siamo spenti. Ho visto gente svuotata di energie. Il secondo tempo è iniziato nel peggiore dei modi e veniamo fuori male da questa partita. Abbiamo fatto tanti cambi per conoscere alcuni giocatori ma sicuramente non abbiamo fatto bene“.

Poi ha proseguito: “In altre partite abbiamo subito dei gol da palla inattiva. Oggi no ma abbiamo avuto grande difficoltà a centrocampo. Loro avevano una velcità e una tecnica che non riuscivamo a contrastare“.

Infine, sui nuovi: “Zaniolo quando sarà pronto sarà in grado di giocare e darà il suo contributo. Aspettiamo di vederlo al meglio. Stiamo cercando di inserire i giocatori ma dobbiamo farlo sia in campionato che in Champions. Ci siamo appoggiati su molti giocatori che in genere ci danno più certezze“.

Foto: Twitter Atalanta