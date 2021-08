Gasperini: “Ci prendiamo i 3 punti ma non meritavamo di vincere. Piccoli? Sono felice per lui”

Intervistato da Dazn, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato dopo la vittoria in extremis in casa del Torino per 2-1.

Queste le sue parole: “Non meritavamo di vincere la partita. Ci dà grande soddisfazione averla vinta così, ci prendiamo i 3 punti ovviamente, ma dobbiamo recuperare giocatori per cercare di fare prestazioni migliori. Il Torino aveva una condizione superiore alla nostra e una maggiore reattività. Noi siamo stati molto sottotono rispetto a loro: sulle seconde palle ci hanno messo in difficoltà e spesso da lì diventavano pericolosi. Una giocata un po’ troppo semplice per metterci così tante volte in difficoltà. Dovremo lavorarci sopra”.

Su Muriel: “Il problema di Muriel lo valuteremo nei prossimi giorni, non credo sia qualcosa di grave. Ha fatto un gol straordinario, poi già nel finale di primo tempo era in difficoltà. Piccoli ha fatto una rete decisiva: è un ragazzo cresciuto a Bergamo, il suo attaccamento alla società è indiscutibile, anche se con il mercato aperto non sappiamo quali saranno le prossime mosse. Abbiamo una situazione un po’ di emergenza e il fatto che i giovani giochino con questo attaccamento è un grandissimo merito. Piccoli l’ho buttato in campo sul pareggio del Torino per avere un po’ di fisicità in attacco: in occasione del gol è stato lucido e freddo, sono molto felice per lui”.

Foto: Twitter Atalanta