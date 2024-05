Gasperini: “Ci possono essere due o tre varianti per domani”

Le parole di Gasperini in conferenza stampa riguardo l’impegno di domani sera contro il Marsiglia: “Quello che si avverte in città è straordinario, la trepidazione, l’attesa, è qualcosa di differente rispetto alla partita. Per quanto mi riguarda questa è una carica in più, a maggior ragione quando si arriva a questi appuntamenti ci si deve presentare al meglio delle proprie possibilità. E’ stato un percorso straordinario, forse potremo valutarlo meglio tra un po’ di anni, ma abbiamo dimostrato che anche in un ambiente piccolo, con numeri non eccezionali, si possa comunque creare una squadra di calcio in grado di identificarsi. I parametri del successo e del vincere è spesso superare sé stessi, noi ci siamo riusciti. Penso che non ci si debba porre limiti, il segreto è pensare sempre più in grande. Dal punto di vista tattico, non si ha molto tempo per preparare queste gare. Ci possono essere due o tre varianti per l’undici titolare di domani. In difesa siamo contati, servirà un miracolo per recuperare Kolasinac”.

Foto: gasperini twitter atalanta