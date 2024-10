Gasperini: “Ci è riuscito tutto rispetto al Celtic. La squadra sta bene, ho visto tanta intensità”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 6-1 ottenuto in casa contro il Verona.

Queste le sue parole: “Ci è riuscito tutto rispetto al Celtic. Meglio fare un gol di meno oggi e uno col Celtic, ma la prestazione è stata simile. La squadra sta bene, poi stasera ha giocato con particolare qualità. In attacco molto bene tutti e tre. Ci era rimasto un po’ di rammarico per mercoledì. Prendiamo atto che stiamo bene e che è un buon momento”.

Sensazioni per la cerimonia del Pallone d’Oro? “Per me è un risultato straordinario andare a questa manifestazione. Sono un po’ dispiaciuto che non ci sia l’Atalanta, ma andrò io a rappresentarla insieme a Lookman. Un risultato ottenuto tutti quanti insieme”.

Avete fatto pagare al Verona il conto del Celtic? “Dalla Champions ti porti dietro l’intensità. Oggi abbiamo fatto gol subito, poi la partita prende un’altra piega. È successo anche col Genoa, delle volte succede anche in Champions. Il Verona rimane una buona squadra, l’ho seguita e ha fatto ottime gare. Credo che riuscirà a riprendersi”.

Foto: sito Atalanta