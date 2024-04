Gasperini: “Ci è mancato lo spirito, il Cagliari in questo ci è stato superiore. La stanchezza non è un problema”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell‘Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Cagliari.

Queste le sue parole: “A Napoli si è giocato a calcio, quest’altro tipo di partita dove siamo aggrediti e dove è più battaglia che giocata noi siamo perdenti. Non è questione di mancanza di stimoli o personalità, con questo tipo di calcio andiamo in difficoltà. Le squadre che si vogliono salvare mettono uno spirito della disperazione che le portano a dare di più. Io guardo la mia squadra e mi accorgo che in queste condizioni diventiamo meno forte”

State pagando la stanchezza? “E’ un finto problema. Cambiamo diversi giocatori, abbiamo giocato fino alla fine. Non deve essere un alibi questo”.

Con il Liverpool i favoriti sono loro. Ci crede? “La squadra è una squadra che gioca con lo spirito del Cagliari ma con la forza del Liverpool”

Bakker? “Ho preferito fare entrare Ruggeri”

Foto: sito Atalanta