Gasperini ci crede: “C’è fiducia di centrare il traguardo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro il Villarreal: “C’è fiducia di centrare il traguardo. Questa è una squadra forte, ha vinto l’Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, ma questa è un’altra competizione. Sappiamo quali sono le difficoltà della gara. Arriviamo a questa gara in un momento molto buono di risultati e di prestigio, ma dobbiamo essere bravi a cancellare sia sconfitte che vittorie, si riparte da 0-0, abbiamo un solo risultato utile. Giocheremo in casa la gara decisiva, ma non abbiamo di sicuro la certezza della qualificazione, ma c’è fiducia”. Foto: Twitter Atalanta