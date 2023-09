Gasperini: “Ci attende un’altra settimana impegnativa. Il Cagliari sa mettere in difficoltà le avversarie”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Le serate in Europa sono sempre particolari, c’è sempre un clima diverso, tanto entusiasmo nella gente. Abbiamo fatto una buona partita col Rakow nella prima gara del girone, adesso dobbiamo ripensare al campionato perché è un’altra competizione con impegni diversi”.

Adesso ci sono tre gare di campionato (Cagliari, Verona, Juventus) prima di rituffarsi in Europa. “Sì, un’altra settimana con tre partite, per motivi diversi tutte impegnative. Iniziamo col Cagliari che è una buona squadra, ha messo in piedi un buona rosa, sa giocare in modi diversi e l’ha già dimostrato in questo campionato. Verranno a Bergamo volendo fare la loro partita, noi avremo bisogno di recuperare le energie migliori e la determinazione giusta. Storicamente il Cagliari ci ha sempre cerato fastidio, una squadre pericolosa, una partita indubbiamente impegnativa”.

In panchina ci sarà un allenatore esperto come Ranieri. “E questo mi consola, visto che ha qualche anno più di me. Quando lo vedi, pensi immediatamente alla leggenda del Leicester, tra le pochissime imprese della storia del calcio. E adesso sta ricostruendo una sqadra che anche in Serie A può far bene”.

Sette partite in 21 giorni: ci saranno delle alternanze? “Valuteremo gara per gara, in base agli avversari ma anche molto in base alle nostre esigenze. L’importante è che non ci siano infortuni. In questo momento comunque non ho intenzione di portare grandi alternative. Abbiamo alcune alternative di qualità importanti, altre aspettiamo che lo diventino e quando lo diventeranno potremo avere la rosa più ampia”.

