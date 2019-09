Gasperini: “Champions, che emozione. Ora vediamo di cosa siamo capaci”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, prima giornata di Champions League: “Emozione? Sì, tanto. ma è positiva, è qualcosa che ci siamo conquistati sul campo, in un campionato straordinario. Per la prima volta nella storia dell’Atalanta c’è l’opportunità di giocare questa manifestazione. Abbiamo sensazioni positive, siamo felici del traguardo e di potercela giocare. Poi ci sono le partite, questa è la prima, c’è la curiosità per questo impatto. Sappiamo che il livello della Champions sia superiore, ma nello stesso tempo c’è fiducia e curiosità per vedere cosa siamo capaci di fare. Muriel? Sta bene, abbiamo fiducia che domani possa essere disponibile. Domani non snatureremo il nostro modo di giocare. Sarà una partita dove entrambe le squadre faranno di tutto e punteranno al massimo risultato”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta