Gasperini: “C’è rammarico, sconfitta casuale. Mercato? È arrivato Kjaer, su Skrtel…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 contro il Torino: “C’è molto rammarico, non pensavamo di perderla, c’erano le condizioni migliori. Credo che il risultato di oggi sia casuale, ci deve dare forza, succede in questi momenti della stagione. Dobbiamo rivedere dove siamo stati carenti. Mercato? Non lo so, mancano 24 ore, non so cosa dire. Skrtel poteva giocare oggi, lo avevamo provato. Giocatore arrivato tardi, con condizioni fisiche non in linea con gli altri, magari giocare gli poteva servire… Oggi ho inserito Malinovskyi, Muriel, ne abbiamo pagato lo scotto. Skrtel ha manifestato difficoltà per giocare nella difesa a tre, un giocatore di 35 anni che ha certezze da sempre. Con molta onestà da parte sua ha deciso di fare un passo indietro, spero che abbia opportunità diverse. È già arrivato Kjaer, ha fatto le visite mediche”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta