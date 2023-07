Gasperini: “Carnesecchi pronto per fare il titolare? Non lo so, lo verificheremo quando arriverà”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato di tanti argomenti nella sua intervista a DAZN, tra cui anche di Marco Carnesecchi: “Se è pronto per fare il titolare? Questo non lo so, lo verificheremo quando arriverà in ritiro. Sicuramente è un ragazzo che ha delle prospettive, però abbiamo anche Musso, che è un giocatore quotato, che purtroppo non ha fatto sicuramente la sua migliore stagione. Ha comunque un valore assoluto, vedremo quello che succederà da qui al 31 agosto. Avranno la possibilità per misurarsi”.

Foto: Twitter Atalanta