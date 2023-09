Gasperini: “Capisco la frustrazione dei tifosi viola nel vedersi superare dall’Atalanta”

Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e il Franchi non è idilliaco. E lo ha sottolineato lo stesso tecnico orobico in conferenza stampa al termine della sfida vinta 3-2 dalla Fiorentina: “Noi e loro giochiamo sempre nella stessa fascia, sei anni su sette è andata bene a noi e capisco la frustrazione della tifoseria viola nel vedersi superare dall’Atalanta. Ci trattano da big, sono gli insulti che ricevono le squadre importanti. Non è piacevole, a volte mi sembra uno stadio di buoi che danno di cornuto all’asino”.

Foto: Twitter Atalanta