Gasperini: “Calendario intasato? Il problema è nato per colpa della Supercoppa di gennaio. Se fosse successo a qualche altra squadra chissà…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il posticipo di San Siro, in programma domani contro il Milan. Le sue parole: “Calendario intasato? Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa già a gennaio, non è una cosa di oggi. Però non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quali polemiche sarebbero uscite fuori. Non fa niente, ce la carichiamo sulle spalle, pensiamo partita dopo partita, a partire da domani.”

Che gara si aspetta domani?

“Il Milan rimane una squadra molto forte, al di là del passo falso contro il Monza in campionato ha fatto una striscia di risultati che l’ha portata molto in alto. Sarà una partita sicuramente importante, vale molto anche per la classifica e per il campionato.”

Che Sporting si aspetta rispetto ai gironi?

“Prima dello Sporting dobbiamo giocare in una settimana contro Milan, Inter e Bologna, sinceramente faccio fatica a mettere la testa lì.”

Lookman come sta?

“Il suo rientro per noi è un ulteriore rinforzo, ha fatto un buon allenamento ieri, il dolore si è ridotto molto, è pronto già domani per poterci dare quello che ci ha già dato in passato.”

