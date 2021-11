Gasperini: “Bisogna essere più concreti per soffrire meno. Io all’estero? Forse sarei più ricco ma meno felice”

Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria contro il Cagliari: “Abbiamo avuto una buona superiorità a lungo, tante occasioni, poi quando non chiudi le partite rischi che nel finale ci possano essere opportunità, magari con una mischia. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo essere soddisfatti per quello, ma se siamo un po’ più concreti soffriamo meno. L’allenamento è una palestra ideale, su azione abbiamo fatto tanti gol. Prima ne facevamo molti anche su palla inattiva, ora un po’ meno, ma nel corso degli anni siamo stati il miglior attacco. I gol arrivano da questo tipo di manovra, come il primo gol”. Sull’estero: “Io vivo bene in Italia, a Bergamo. Conta molto anche questo. A volte ci penso, forse sarei più ricco ma meno felice. Le partite sarei meno felice, ma poi arrivare da lunedì al sabato dopo. Io vivo anche di altre cose”.

FOTO: Twitter Atalanta