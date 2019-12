Gasperini: “Bella vittoria, ora con lo Shakhtar come una finale. Ilicic? Non si è stirato”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Verona. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato molto bene in casa. Però la sconfitta con la Juve pesava. In casa abbiamo un ruolino di marcia inferiore ma a volte è una questione di calendario. La squadra però ha avuto la fiducia per ribaltarla nonostante abbiamo perso Ilicic. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perchè per come si è messa la partita poteva essere difficile da raddrizzare. Bella vittoria. Ilicic? Non è uno stiramento, però è un problema sul flessore. Bisogna vedere se è qualcosa di recuperabile o se c’è una lesione. Sembra di no ma è difficile dirlo così a caldo. Bisogna arrivare allo Shakhtar nel miglior modo. E’ come una finale”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta