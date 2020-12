Gasperini: “Basta domande su Gomez, siete pesanti. Sono cose di cui si occuperà la società”

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo il successo dei suoi sulla Roma, ecco le sue parole:

Ci spiega la scelta di escludere Gomez?

“Quando si arrabbia un allenatore succede qualcosa, quando si arrabbia un presidente è un po’ più difficile. E’ una cosa che si aggiusterà con la società e aggiusterà la società. Siete un po’ pesanti, abbiamo pareggiato con la Juventus, vinto con la Fiorentina, con l’Ajax e stasera e ancora ci chiedete questo. C’è stato un comunicato e basta”.

Ma questa situazione vi ha dato una spinta in più?

“Ripeto, nel frattempo abbiamo giocato ad Amsterdam, abbiamo pareggiato con la Juventus e vinto con la Fiorentina. Al di là di ciò, l’Atalanta in questo momento merita di parlare della prestazione perché di fronte avevamo una squadra in grandissima forma”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta