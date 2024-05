Gasperini: “Avevo ricevuto un’offerta dalla Premier. Ma amo troppo l’Italia”

Gian Piero Gasperini è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove si è soffermato sul futuro, che sarà ancora in Italia.

Queste le sue parole: “Premier? No, non andrò adesso. Avevo ricevuto un’offerta di recente, era molto carina e veniva dall’Inghilterra. È emerso da poco… Quest’anno ho vinto la coppa e sono arrivate proposte anche dall’estero, ma amo troppo l’Italia. Quando vado all’estero penso ‘oh che bello, che atmosfera’, ma poi cosa faccio dal lunedì al sabato?”

Sui capitani: “Il primo obiettivo è farli diventare più bravi, poi cerco di farli diventare dei capitani come De Roon o come Djimsiti. I capitani sono quelli che mettono addosso la maglia, che hanno appartenenza e sentono che devono ottenere un risultato non solo per sé stessi”.

Foto: twitter Atalanta