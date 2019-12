Gasperini: “Aver passato il turno in Champions ci ha dato fiducia”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento che in Europa il nostro modo di giocare sia stato positivo, soprattutto dopo i dubbi delle prime 3 giornate. Senza i risultati alla consacrazione non ci arrivi mai. L’aver superato il turno ha dato fiducia anche al mio modo di giocare. Tanti mi dicono che noi giochiamo a uomo e a tutto campo. Io non ho mai dato le figurine degli avversari ai miei, di certo siamo aggressivi e vogliamo recuperare palla in alto, ci distinguiamo dalla normalità delle altre situazioni e questo ci ha premiato“.

Foto: Twitter Atalanta