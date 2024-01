Gasperini: “Aureliano? Non è da condannare, ha arbitrato in una corrida. Il gol tolto a Scamacca ci ha lasciato molti dubbi”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, a Dazn ha parlato anche dell’arbitraggio di Aureliano contro la Roma.

Queste le sue parole: “Sul rigore potevamo fare qualcosa in più, il gol di Scamacca ci ha lasciato un po’ di rammarico e molti dubbi. Tanti ammoniti: nonostante gli stessi falli della Roma, noi sei ammoniti e loro uno. Non era facile prendere un punto, con l’ambiente che si è venuto a creare. Per me Aureliano non è da condannare, ha arbitrato in una corrida. La sua esperienza l’ha aiutato, arbitrare in condizione del genere non è mai facile. Sull’episodio conta l’intensità della spinta e, per me, il giocatore è andato giù in terra facilmente capendo di non potendo arrivare sulla palla. Sul rigore Ruggeri è entrato in modo scomposto, mentre il giocatore della Roma ha fatto due passi e poi è andato giù”.