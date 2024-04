Gasperini: “Atalanta in corsa su tre fronti. C’è soddisfazione, non vogliamo mollare nulla”

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky del fatto che l’Atalanta sia in corsa su tre fronti, in campionato per la zona Champions, semifinali di Coppa Italia ed Europa league.

Queste le parole del tecnico dopo la vittoria a Monza: “Vi assicuro che non è facile, però è anche entusiasmante. È veramente una stagione incredibile, ci è capitato anche in altre stagioni di arrivare in zona Champions in classifica, e magari in finale di Coppa Italia. Quest’anno abbiamo anche l’Europa League, non vi dico che non ci pensiamo perché lo facciamo. Qualche volta diamo qualche segno di stanchezza, invece questa sera siamo rimasti attaccati alla partita. Giocando ogni tre giorni non fai in tempo a cullarti né a ripensare alla sconfitta”.

Il campionato finisce il 26 maggio, manca un mese. Cosa conta di più? ”Io credo che la cosa più importante sia non avere infortuni, stasera purtroppo abbiamo perso Toloi e dobbiamo vedere Holm. Speriamo di recuperare in settimana Scalvini e questa è la cosa più importante. Le motivazioni aiutano tantissima, la stanchezza fisica è spesso nervosa o mentale. La partita di Liverpool è stata pesante da recuperare, perché c’era la trasferta e spesso in questi casi arrivi tardissimo. Devi sempre riuscire ad avere motivazioni: questi ragazzi le hanno su tutti i traguardi, non ce n’è uno che vogliono mollare. Un po’ di rotazione c’è, ma neanche troppa: ci salva il fatto che ci conosciamo da tempo e abbiamo un curriculum fatto nel tempo che ci permette di non doverci allenare troppo. Però vi assicuro che ogni volta devi recuperare bene le batterie, soprattutto mentali”.

Foto: twitter Atalanta