Gasperini: “Aspettiamo l’ufficialità di Scamacca, poi dobbiamo stringere la rosa”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta per 4-1 in amichevole contro l’Union Berlino: “Se a volte serve perdere? Sì, indubbiamente. Anche perché ti fa vedere delle cose e prendere delle decisioni. Ora è un mese che andiamo avanti con questo gruppo ed è arrivato il momento di stringere e di sintetizzare quelle che poi sarà veramente la squadra. Cerchiamo di allenare un po’ tutti, ma quando arrivano queste partite diventa un po’ difficile. Sono partite utili, abbiamo fatto anche delle buone cose, indubbiamente, e ho visto anche qualche prestazione importante come quella di Latte Lath, sono molto contento. Anche Kolasinac ha fatto la sua parte. Ovviamente parlo soprattutto dei nuovi, mentre per chi è qui da tempo e per quelli rientrati dai prestiti conosciamo bene tutto”.

Poi ha proseguito: “Il primo tempo abbiamo letteralmente buttato via la partita con troppa leggerezza in difesa in un contesto dove stavamo facendo una buona gara. Dietro abbiamo combinato qualche situazione di troppo e, quando giochi contro queste squadre, ti castigano. Il risultato ha preso una dimensione che non rispecchiava la partita, però per certi aspetti abbiamo fatto anche bene. Nel secondo tempo poi, visti i tanti cambi, la partita è un po’ scaduta”.

Infine, su Gianluca Scamacca: “Sì, adesso chiaramente aspettiamo l’ufficialita, però da lunedì è chiaro che ho la necessità di cominciare a stringere e tenere dentro la rosa, a costo anche di essere in meno perché stiamo giocando partite anche il mercoledì, il giovedì… Andava bene fino ad adesso, ma ora dobbiamo sintetizzare la squadra e i giocatori che comporranno la rosa”.

Foto: Instagram Atalanta